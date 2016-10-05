وفاة ملحن النشيد الوطني الكويتي الموسيقار إبراهيم الصولة

الكويت – سيدتي نت

فقدت الساحتان الغنائيتان الكويتية والخليجية هرماً موسيقياً وهو الموسيقار الكويتي إبراهيم الصولة ملحن النشيد الوطني الكويتي بعد وفاته اليوم .

والراحل إبراهيم ناصر إبراهيم الصولة ملحن وباحث موسيقي كويتي من مواليد 1935 ويعتبر من مؤسسي الفن الموسيقي الكويتي.

ولد في حي القبلة (جبلة) ونشأ في عائلة فنية و محبة للسامري وهو من أهم الألوان الغنائية في الفولوكلور الخليجي مما كان له الأثر الكبير في إبداع الفنان إبراهيم الصولة.

والراحل حاصل على الدبلوم العالي في الآلات الموسيقية من المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة.

وعمل في بداياته الفنية في المركز الثقافي العمالي 1960 ثم في مركز رعاية الفنون الشعبية 1961 وعمل مشرفاً في استديو إذاعة الكويت وعين رئيساً لقسم الموسيقى 1981،كانت أول أغنية مسجلة له أغنية "يا رسول الزين" من كلمات الفنان بدر بورسلي ولحن وغناء الفنان الراحل سعود الراشد، وأول لحن سامري له كان لأغنية سلمولي غناء الفنان الراحل غريد الشاطئ.

كما قدم العديد من الأعمال الفنية لكبار الفنانيين، ويعد النشيد الكويتي الوطني أبرز لحن قدمه في طوال مسيرته الفنية