بالفيديو: إعلامية مصرية تنزع خصلات شعرها المستعار "على الهواء"

ردت الإعلامية المثيرة للجدل ريهام سعيد على موجة السخرية من وقوع خصلات شعرها المستعار منها سهواً بحلقتها السابقة، وقامت بنفسها بنزع الخصلات التي ميزت شعرها الأشقر، وقالت لمشاهديها: أنا ما بتكسفش وما بحسش بالاحراج انا واحدة حرة بركب خصل، انا اهو تحبوا نقعد طول الحلقة نتكلم عن درجة الصبغة وبقص فين واعمل اعلان للكوافير!!

ريهام تعرضت للإحراج بعدما سقطت خصلات شعرها أثناء انفعالها بحلقة خاصة عن حادث أدى لوفاة ثلاث طبيبات، وتجاهلت مواقع التواصل الاجتماعي الحادث المؤلم، وانشغلت بما أسمته "فضيحة ريهام سعيد"، وهو ما دفع ريهام "العائدة للعمل الإعلامي بعد شهور من الإيقاف الإجباري" بسبب فضيحة سابقة شهيرة ب"فتاة المول"، وهو ما ردت عليه ريهام بسخرية مضادة ، ونزعت خصلة من شعرها وامسكتها بيدها قائلة: "توقعت ان تهتم كل المواقع بإدانة الحادثة وفوجئت انهم تحدثوا عن سقوط خصلات شعري أثناء تصوير الحلقة ولم أكن أتوقع ان تكون خصلات شعري اللي متركب أهم من موت ثلاث بنات.

وبدأت ريهام خلال حلقة الأمس من برنامجها صبايا الخير على فضائية النهار اليوم، تنزع باقي خصلات شعرها المستعار ساخرة من التعليقات بقولها : اقولكو حاجة حلوة ادي واحدة تانية تحبوا نقضي الحلقة في خلع خصلات شعري، أنا ما بتكسفش وما بحسش بالاحراج انا واحدة حرة بركب خصل علشان أريح شعري، انا اهو تحبوا نقعد طول الحلقة نتكلم عن درجة الصبغة وبقص فين واعمل اعلان للكوافير.

وطلبت من جمهورها التركيز في موضوعات الحلقة المهمة بدلا من خصلات شعرها، وتمنت الا يقال أن أنفها سقط منها سهوا!!

شاهد رد ريهام سعيد على السخرية منها

