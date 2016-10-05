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نداء عاجل بالفيديو: أشرف عبد الباقي يحذر من النصب باسم "مسرح مصر"

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الثلاثاء 04-10-2016 21:30

قام الفنان أشرف عبد الباقي بحملة موسعة لمحاصرة شائعة روجتها صفحة منسوبة له، أكدت أنه بصدد تكوين فرقة مسرحية جديدة من الوجوه الشابة، وأطلق أشرف مقطع تضمن نداء عاجل لكل جمهوره، أكد فيها أن الخبر غير صحيح، وأن الشائعة تستهدف النصب على المواهب الشابة باسمه وباسم .

الفنان أشرف عبد الباقي مؤسس فرقة "مسرح مصر" لم يكتف بإصدار بيان مكتوب بعدما راجت الشائعة وتلقى المئات من الاتصالات الهاتفية، وأطلق فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك قال فيه: مساء الخير النهاردة نزل خبر في صفحة مش حقيقية باسم أشرف عبد الباقي إني بقول إن فيه إختبارات جديدة وإني هعمل فرقة جديدة باسم مسرح مصر الصفحة دي مش حقيقية والخبر ده مش حقيقي للأسف بعض الجرايد متحروش الدقة محدش فيهم كلمني عشان يتأكد الخبر دا حقيقي ولا مش حقيقي وخدوا الخبر من النت ونزلوه وعمل بلبلة جامدة جداً لكن حقيقي لو في أي حاجة هنزلها علي الصفحة اللي بينزل عليها الفيديو دا وهي دي الصفحة الرسمية بتاعتي".

كما ناشد "أشرف" جمهوره من خلال الفيديو بأن يتخذوا حذرهم من أن يتعرضوا لعمليات نصب بأسم مسرح او بأسم أشرف عبد الباقي.

يذكر أن صفحة منسوبة لأشرف عبد الباقي تدعى أنها الصفحة الرسمية نشرت اعلانا قالت فيه: يا جماعه..تحياتى اولا للجميع ...أى حد شايف فى نفسه الموهبه ..وعنده طموح فى أنه يحقق نجاح ..ونفسه يكون معانا فى الفريق المسرحى الجديد ...ويدخل الاختبارات ...يسيب صورته وبياناته كلها كامله وهنطلع عليها وهنتصل بالجميع فى حينه ...وهنتواصل على الصفحه وهنكلمكم جميعا وبالتوفيق والنجاح للجميع تحياتى ومودتى.

شاهد نفي أشرف عبد الباقي بالصوت والصورة:

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سيدتي

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