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بهاء الكافي تنشر أول صورة لها مع طفلتها

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الثلاثاء 04-10-2016 21:37

نشرت الفنانة بهاء الكافي صورة تجمعها بطفلتها "جويا" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" وعلقت تحتها" أعتذر لغيابي. هذه الصورة تقول كل شيء. محبتي الكبيرة لكم مني ومن جويا. أتمنى يوماً سعيداً للجميع".

بهاء الكافي التي تزوجت في العام 2012 وضعت مولودتها الأولى في آب\أغسطس الماضي من العام الجاري.

يشار إلى أن بهاء الكافي شاركت في الموسم الأول من برنامج Star Academy ومن بعد تخرجه من البرنامج أطلقت مجموعة من الأغنيات، إلى أن قررت قبل 4 أعوام التخلي عن الفن والزواج من الشخص الذي أحبّته.

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سيدتي