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ألبوم بيونسه مادة للتدريس في الجامعات الأمريكية

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الثلاثاء 04-10-2016 21:44

في إطار المنهج الجديد للعام الدراسي الحالي عن "الحركة النسائية السمراء والأدب الأفرو-أمريكي"، قرّرت كلية الآداب في جامعة تكساس الأمريكية تدريس ألبوم النجمة العالمية بيونسه Beyonce الأخير " Lemonade"، ضمن مادة أطلق عليها اسم " Black Women, Beyonce and Popular Culture'".

ومن المعروف أنّ الألبوم يتحدّث عن علاقة بيونسيه بزوجها نجم الراب الشهير جاي زي، إضافة إلى أحداث حقيقة مثل إعصار كاترينا وحركة" بلاك ليفز ماتر" المعنية بحماية حياة السود وبعنف الشرطة في ولاية فرجسون عام 2014 ضدّ المواطنين من البشرة السمراء.

وقد أولت الجامعات الأمريكية اهتماماً خاصّاً بالنجمة بيونسه لما تمثله من حالة خاصّة في أدب الأجناس وعلاقتها بثقافة موسيقى البوب، حتى أنّ جامعة هارفارد كانت قد طلبت من طلابها دراسة ظاهرة ألبوم بيونسه الذي أطلقته بشكل مفاجىء عام 2013 على موقع آبل، وتم بيع مليون نسخة إلكترونية منه.

 

 

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