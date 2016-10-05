تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 59 بينهم 4 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، إخطارا بضبط 59 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 2 من القاهرة و 2 من إسكندرية و 8 من البحيرة و4 من الغربية و3 من الدقهلية و1 من الشرقية و14 من بنى سويف و8 من المنيا و3 من سوهاج و3 من أسيوط و2 من الفيوم و2 من دمياط و3 من كفر الشيخ و4 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.