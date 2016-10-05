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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

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برج الأسد على الصعيد المهنى..

ترقياتك ستتأخر قليلاً على الرغم من ب إنجاز مهام فشل فيها زملائك من قبلن ولن تستغنى عن أسلوبك الخاص فى التعامل مع مشكلات العمل

 

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..

المشاكل العاطفية لن تتحمل الحديث أمام الجميع عليك التكتم عليها وحلها من خلال أساوبك المميز مع شريك الحياة، لن تهدأ علاقتكما طالما لم تصلا إلى أسلوب تفاهم.

 

على الصعيد الصحى ..

الإقلاع عن التدخين أصبح قرار ضرورى فى حياتك، فالقرار موجود منذ فترة ، لكن الإرادة تنقصك، ولا تترك الأمور تجبرك على ذلك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن تتعثر علاقاته بالكثيرين فى مكان عمله فى مجال عمله، بسبب عدم قدرته على التعامل مع مشاكل العمل بشكل احترافى، و يقابل مولود الأسد عدد من الشخصيات التى تؤكد له أن نضجه الذى لا يقدر.

 

 


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مصر 365

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