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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

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على الصعيد المهنى..

تعاون مثمر مع عدد من الزملاء اليوم، التفكير بأسلوب جديد بعيداً عن طريقتك التقليدية فى تنفيذ الأفكار الخاصة بك، إحدى طرق زملائك البسيطة ساعدتك اليوم على تحقيق نتائج جيدة.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..

الست بحاجة إلى السفر وقضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء لم تعد ضرورية بعد سوء حالتك المزاجية وشعورك الدائم بالوحدة، أسلوب الجدال فى الأمور البسيطة سيرهق ذهنك فى أشياء واهية.

 

على الصعيد الصحى ..

وعكة صحية بسيطة تخرج منها معافى وتحتاج إلى تناول مشروبات دافئة مثقل النعناع وتحتاج إلى ضبط بسيط بشأن تناولك للأكلات التى تحتوى على نسبة عالية من حتى لا تتراكم المشاكل عليك لاحقاً.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يتودد إلى زملائه فى العمل حتى يتخلص من الروتين الفكرى المسيطر على عمله منذ فترة، ولا يجد مولود السرطان أوقات للتفرغ إلى مراجعة حساباته كما كان معتاد..


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مصر 365

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