أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

>

على الصعيد المهنى ..

ترقية كنت تسعى إليها منذ فترة طويلة، هى الآن فى طريقها إليك، كما أن اليوم سيشهد بعض الخلافات البسيطة مع أصدقاء العمل فحاول أن تسيطر على هذه الأمور حتى لا يتفاقم الوضع.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

توتر ستشهده علاقتك العاطفية اليوم خصوصاً بعد فترة طويلة من الخلافات بينك وبين الحبيب، سيطر على أعصابك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الحبيب.

 

على الصعيد الصحى..

حاول أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، تستعيد فيها نشاطك من جديد، كما أن تناول الطعام الصحى هو أفضل طريق للحفاظ على الوزن.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك فى المرحلة المقبلة أن أوضاعك العائلية ستستقر أخيراً، كما أن هناك فرصة عمل جديدة فى طريقها إليك، أدرس الأمور جيداً ولا تتسرع فى أى قرار


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى