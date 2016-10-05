برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى ..

ترقية كنت تسعى إليها منذ فترة طويلة، هى الآن فى طريقها إليك، كما أن اليوم سيشهد بعض الخلافات البسيطة مع أصدقاء العمل فحاول أن تسيطر على هذه الأمور حتى لا يتفاقم الوضع.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

توتر ستشهده علاقتك العاطفية اليوم خصوصاً بعد فترة طويلة من الخلافات بينك وبين الحبيب، سيطر على أعصابك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الحبيب.

على الصعيد الصحى..

حاول أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، تستعيد فيها نشاطك من جديد، كما أن تناول الطعام الصحى هو أفضل طريق للحفاظ على الوزن.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك فى المرحلة المقبلة أن أوضاعك العائلية ستستقر أخيراً، كما أن هناك فرصة عمل جديدة فى طريقها إليك، أدرس الأمور جيداً ولا تتسرع فى أى قرار