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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016 برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العقرب سيشهد الفترة المقبلة حالة من الاضطراب والارتباك وذلك بسبب القيام بأكثر من شيء فى وقت واحد فتتشتت افكارك .

 

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يسوده الاضطراب وذلك يرجع لتعاملك بشكل انانى مع الشريك وعدم الاهتمام الكافى به و بتفاصيل حياته ، حاول أن تعيد العلاقة كما كانت .

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب حالتك جيدة جدا ، و النوم مبكرا لساعات طويلة والمشى يوميا اعاد اليك نشاطك وحيويتك .

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب قد تتعرض لعدد من المواقف المحرجة اليوم مما تسبب لك الكثير من الضيق لكن النصف الثانى من يوم يمر بسلاسة ، فكن اكثر تفاؤلا .

 


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