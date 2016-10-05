برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان ممتاز ، فأنت تقوم بمهام عملك كاملة على أكمل وجه ، لكن عليك ان تتعامل بحكمة مع كل من حولك ؟

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يسير بخطى جيدة ، فشريكك يثق برائيك عليك ان تساعده بمجرد ان يطلب استشارتك .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان حالتك الصحية تسير بخطى جيدة و خاصة انك تتناول طعام متوازن و مبتعد عن تناول الوجبات السريعة .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أنت فى حالة أرتباك شديدة هذه الفترة وذلك يرجع لاضطراب علاقتك بأحدى اصدقاءك المقربين وهو ما يسبب لك حالة من الضيق وسوء الحالة المزاجية يزداد.