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بالصور.. مدير أمن سوهاج يقدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 43 لإنتصارات أكتوبر

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بالصور.. مدير أمن سوهاج يقدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 43 لإنتصارات أكتوبر بالصور.. مدير أمن سوهاج يقدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 43 لإنتصارات أكتوبر

>سوهاج محمود مقبول

قدم اليوم اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج يرافقه اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية نائب المدير والعميد ماجد مؤمن ،رئيس مباحث المديرية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الامن العام والعميد مفتش الأمن الوطنى التهنئة للمستشار العسكرى لمحافظة سوهاج العميد نبيل شحاتة بمناسبة الذكرى 43 لحرب أكتوبر المجيد .

كان فى استقبال مدير أمن سوهاج والفود المرافق له العقيد محمود بدوى قائد قوات تأمين منطقة سوهاج المركزية والعقيد أيمن محمد قائد قوات الشرطة العسكريةة بمنطقة جنوب الصعيد .

كما قام مدير أمن سوهاج بزيارة المستشفى العسكرى وقدم باقة من الورود للمجندين المصابين وأستكمال زيارته بزيارة معهد التمريض العسكرى للإناث وقدم أيضا باقة من الورود والتهنئة بأعياد أكتوبر.

ومن جانبه قال اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إلى أن تشهد انطلاقة حقيقية في جميع المجالات والتي تؤمنها إرادة حقيقية لأبنائها المخلصين من القوات المسلحة والشرطة الذين لديهم القدرة والتصميم على حماية الدولة أرضا وتراثا وقيما ودينا صحيحا معتدلا ودرء المخاطر ومواجهة التحديات التي تستهدف النيل من تماسك الوطن واستقرارة و أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة الأجهزة والمؤسسات بمعاونة المواطنين لتجاوز هذه المرحلة وصولا لتحقيق التنمية المنشودة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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