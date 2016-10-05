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قنصل إسبانيا بالإسكندرية: تنظيم ماراثون دراجات على كورنيش الإسكندرية

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قنصل إسبانيا بالإسكندرية: تنظيم ماراثون دراجات على كورنيش الإسكندرية قنصل إسبانيا بالإسكندرية: تنظيم ماراثون دراجات على كورنيش الإسكندرية

> الإسكندرية - جاكلين منير

استقبل اللواء رضا فرحات، محافظ اﻹسكندرية اليوم، خورخيه كادينس قنصل عام إسبانيا باﻹسكندرية، لبحث سبل توطيد علاقات التعاون بين الجانبين.

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية منذ قليل، إلى أن محافظ الإسكندرية أعرب  عن سعادته لاستقبال القنصل، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، وحرصه على  تقديم كافة المساعدات لتعزيز تلك العلاقات، مشيراً إلى مدى اهتمام اﻹسكندرية فى الحفاظ على التواجد اﻷندلسى بها.

 

من جانبه قال قنصل عام إسبانيا أن الاحتفال بالعيد الوطنى إسبانيا فى أكتوبر سيكون من خلال تنظيم مارثون دارجات من استانلى وحتى القنصلية لمساهمة فى تنشيط السياحة، وقدم الشكر للمحافظ على الجهود المبذولة والتعاون وتوفير جميع الخدمات للجالية الإسبانية.

 

وأشار إلى أنه تم عقد مؤتمر عن التواجد الأندلسى فى اﻹسكندرية، للتعريف بقوة العلاقات التاريخية، ومن المقرر تكرار نفس المؤتمر، مؤكدا أن العلاقات متنامية بين وإسبانيا.

 

فى المقابل أكد المحافظ حرصه على تنشيط العلاقات بين البلدين خاصة فى المجالات الثقافية والسياحية، ودراسة تفعيل اتفاقية التآخى المبرمة بين اﻹسكندرية وبرشلونة ﻹرجاع اﻹسكندرية إلى سابق عهدها عروس البحر المتوسط، ووضعها على قائمة السياحة على المستوى الإقليمى والعالمى.

 

وقال فرحات إن المحافظة على أتم استعداد لتبادل الخبرات المشتركة بين البلدين،  وتقديم كل متطلبات  القنصلية والجالية الإسبانية بالإسكندرية.


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