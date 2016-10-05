اكسسوارات ملونة من اختيار حضور أسبوع الموضة هذا الشهر

في كل موسم من عروض أسبوع الموضة يفاجئنا مصممو الأزياء بتصاميم عصرية أنيقة على منصات العروض، كما تلفتنا التنسيقات الجريئة لحضور العروض، فنجد جماهير هذه العروض يميلون إلى اختيارات استثنائية في إطلالات أنيقة كذلك.

وعلى الرغم من ظهور عديد من الحقائب الكلاسيكية التي لا تستغني عنها محبات الموضة والأزياء، مثل حقائب شانيل Chanel، وكلوي Chloe إلا أن اختيار الحقائب الصغيرة ذات التصاميم الغريبة واللافتة كان طاغياً بقوة، فمنها ما أخذ شكلاً مخروطياً غريباً أو مكعباً أسود يجمع بين الغرابة و الجمال في الوقت نفسه، ومنها ما أخذ شكل شريط الكاسيت ليعيد إلينا ذكريات الماضي.

أما الأحذية، فكانت متنوعة في هذه الإطلالات، إذ شاهدنا أحذية عملية ومريحة بتصميم جريء وأنيق، ومنها ما لم تكن فيها الراحة مطلباً أساسياً، إذ جاءت بتصميم عصري بكعب عالٍ.

ولم يعتمد جمهور أسبوع الموضة على الألوان الكلاسيكية أو البسيطة، بل شاهدنا انفجاراً في الألوان والطبعات في كل إطلالة منها، ولعل هذا ما يعبِّر عن رأي الجيل الجديد من محبات الموضة ومتابعيها، حيث شاهدنا فيها كل ما يلفت الأنظار من تصاميم وألوان مشرقة.

جمعنا لك في الصور أعلاه مجموعة من الإكسسوارات المختلفة لحضور عروض الأزياء خلال أيام أسابيع الموضة العالمية.