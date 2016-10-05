النجمات يتألقن أثناء حضورهن عروض أسبوع الموضة في باريس

لقيت عروض أسبوع الموضة في باريس إقبالاً كبيراً من نجمات هوليوود والعالم، فقد حرصن على الحضور والاطلاع على كل ما هو جديد لدى دور الأزياء المفضلة لديهن، وقد تألقن بإطلالات جميلة في الصف الأول لعروض باريس.

ولقي عرض ديور Dior الإقبال الأكبر من النجمات، فقد حضرن جميعاً لدعم المديرة الإبداعية الجديدة للدار ماريا غارسيا كيوري Maria Grazia Chiuri في عرض مجموعتها الأولى للدار، فحضرت ريانا Rihanna متألقة بفستان أبيض قصير مزيَّن بكريستالات براقة ملونة، واختارت الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار Marion Cotillard إطلالة بسيطة بسترة بيضاء واسعة، أما الممثلة جينيفر لورانس Jennifer Lawrence فقد وقع اختيارها على إطلالة يومية بسيطة بالجينز الأزرق، وحضرت العارضة كارلي كلوس Karlie Kloss بالإطلالة الأجمل بتنورة جميلة مع معطف طويل باللون الأسود.

أما عرض فالنتينو Valentino قفد تلألأ بحضور أكثر النجمات أناقةً، منهن جيسيكا ألبا بتنسيق عصري جميل، والشابتان ليلي كولينز Lily Collins وداكوتا فانينغ Dakota Fanning بإطلالتين أنثويتين ناعمتين.

أما النجمات العرب فقد غبن هذا العام عن عرض مصممهن المفضل إيلي صعب، الذي حضره عدد كبير من النجمات العالميات، منهن العارضة بيترا نيمكوفا Petra Nemcova، والممثلة دايان كروغر Diane Kruger.

جمعنا لك في الصور أعلاه مجموعة لأجمل الإطلالات في أسبوع باريس للموضة شاهديها وشاركينا برأيك.