وزير التعليم:إذا كانت الكتب الخارجية بتغنى عن كتب الوزارة الناس بتصرخ ليه؟

رد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، على استغاثات المواطنين الذى طالبوا بتسليم الكتب الدراسية لأبنائهم فى المدارس، حتى يمارسوا حياتهم الدراسية بسهولة بجانب أن امتحانات الميدتيرم تقبل عليهم ولم يتسلموا كتب الوزارة، قائلًا "تانى أسبوع دراسة لسه ما خلصش.. يبقى داخلين امتحان إزاى؟".

وتابع الوزير قائلًا: "معلومة عدم تسليم الكتب للطلاب غير دقيقة، وأنا مدخلتش مدرسة ومسألتش فيها إلا لما لقيت الكتب فى إيدين الطلبة".

وأضاف الوزير، فى حواره مع الإعلامى مصطفى شردى، ببرنامج "يوم بيوم" على فضائية النهار اليوم، أن لجوء الطلاب إلى الكتب الخارجية فى المراحل التعليمية بسبب قربها من الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن الكتب الخارجية شىء تاريخى يستعمله الطلاب منذ فترة بعيدة بالتوازى مع كتب التربية والتعليم، مضيفًا "إذا كانت الكتب الخارجية بتغنى عن كتب التربية والتعليم.. طب الناس بتصرخ ليه؟".

وقال وزير التربية والتعليم، إن متوسط ما تم طباعته من كتب التعليم العام 94%، وما تم طباعته من كتب التعليم الفنى 95%، مؤكدًا أنه خلال أسبوع من الآن ستكون كتب الفصل الدراسى الأول جميعها مطبوعة.

وأكد أن جميع الكتب التعليمية الإلكترونية وضعت على موقع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن طباعة الكتب الدراسية تكلف الوزارة مليار جنيه سنويًا.