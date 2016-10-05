تأجيل محاكمة وزير الرى الأسبق بتهمة إهدار ٣٧ مليار جنيه لجلسة ٧ نوفمبر مع إخلاء سبيله

أجلت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، لجلسة ٧ نوفمبر المقبل للاطلاع واستدعاء الشهود، مع إخلاء سبيل المتهمين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة، وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.

واستمعت الهيئة لأقوال الشهود ، وقال الشاهد يسرى عبد الرحيم مستشار المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أمام هيئة المحكمة، أنه بدأ العمل فى المركز عام ٢٠٠٥، وكانت هناك دراسة لدى المركز حول استخدمات أراضى الدولة، بالتنسيق مع معهد أبحاث المساحة الهندسية بالقاهرة ، وتمت دراسة طبيعة استخدام الأراضى بمنطقة العياط ، وأثناء الدراسة تم تخطيط مساحة ٢٦ ألف فدان لإنشاء المبانى فيها، وتبين أنها ليست صالحة للزراعة وكل قطعة عليها رقم واسم كشخص من المستشارين.

وأضاف عبد الرحيم، أنه بالفحص تبين أن المساحة المباعة من الشركة المصرية الكويتية بغرض الاستصلاح الزراعى ومحررة بعقد بتاريخ ٢٠٠٢، تم أخذها بموافقة وزير الاسكان