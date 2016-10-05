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"خالد صلاح" تريند على تويتر بعد حلقة "عودة رجال مبارك"

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"خالد صلاح" تريند على تويتر بعد حلقة "عودة رجال مبارك" "خالد صلاح" تريند على تويتر بعد حلقة "عودة رجال مبارك"

>كتب هيثم سلامة

شارك هاشتاج "خالد صلاح" رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، فى قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، وذلك أثناء حلقته اليوم ببرنامج "على هوى " بقناة النهار، والتى دار موضوعها حول عودة رجال مبارك.

 

شارك الكثير من المغردين حول الهاشتاج، فقال طارق فتحى: "بعد أحداث يناير الشباب كان فريسة لكل الأحزاب والمنظمات لأنه بيدور على هوية وبالطبع فيهم وفيهم"، بينما شارك البعض بتصريحات النائب مصطفى الجندى: "أيام مبارك دى كانت أيام عبوديتنا عند الأمريكان".

 

يذكر أن الإعلامى خالد صلاح قد استنكر ترديد نغمة "ولا يوم من أيامك يا مبارك" كثيرًا خلال هذه الفترة، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وأجوائها البطولية، لافتًا إلى أنه بجانب هذه النغمة نجد أن هناك "كوميكس" على وسائل التواصل الاجتماعى تروج لأيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وربطها بالمشكلات التى تواجه المصريين حاليًا.

 


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