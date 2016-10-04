أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إحصاءات: ميسي أفضل لاعبي العالم في عام 2016

Google+ Print
إحصاءات: ميسي أفضل لاعبي العالم في عام 2016 إحصاءات: ميسي أفضل لاعبي العالم في عام 2016

ميسي – أرشيفية

كشف تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الجناح الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي – لاعب فريق برشلونة – تفوق على جميع لاعبي العالم خلال عام 2016، حيث أكدت الإحصاءات أنه متوج بلقب اللاعب الأفضل والأكثر فعالية هجومية سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

وكشف التقرير أن ميسي حل في صدارة أفضل لاعبي العالم هذا العام، بعد أن اشترك في تسجيل 70 هدفا، بواقع 43 هدفا سجلهم و27 هدفا صنعهم.

وجاء خلف ميسى، زميله بفريق البارسا المهاجم الأورجوياني الدولي لويس سواريز برصيد 64 هدفا، حيث أنه سجل 43 هدفا وصنع 21 هدفا.

وأحتل المركز الثالث إبراهيموفيتش، مساهما في تسجيل 50 هدفا، مسجلا 39 هدفا وصانعا 11 هدفا، بينما تواجد البرازيلي نيمار فى المركز الرابع، حيث شارك في تسجيل 49 هدفا حتى الآن، سجل منهم 26 هدفا كما صنع 23 هدفا.

وأخيرا حل بالمركز الخامس النجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، برصيد 47 هدفا، مسجلا منها 35 هدفًا ، كما صنع 12 هدفًا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا