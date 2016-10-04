إحصاءات: ميسي أفضل لاعبي العالم في عام 2016

كشف تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الجناح الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي – لاعب فريق برشلونة – تفوق على جميع لاعبي العالم خلال عام 2016، حيث أكدت الإحصاءات أنه متوج بلقب اللاعب الأفضل والأكثر فعالية هجومية سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.

وكشف التقرير أن ميسي حل في صدارة أفضل لاعبي العالم هذا العام، بعد أن اشترك في تسجيل 70 هدفا، بواقع 43 هدفا سجلهم و27 هدفا صنعهم.

وجاء خلف ميسى، زميله بفريق البارسا المهاجم الأورجوياني الدولي لويس سواريز برصيد 64 هدفا، حيث أنه سجل 43 هدفا وصنع 21 هدفا.

وأحتل المركز الثالث إبراهيموفيتش، مساهما في تسجيل 50 هدفا، مسجلا 39 هدفا وصانعا 11 هدفا، بينما تواجد البرازيلي نيمار فى المركز الرابع، حيث شارك في تسجيل 49 هدفا حتى الآن، سجل منهم 26 هدفا كما صنع 23 هدفا.

وأخيرا حل بالمركز الخامس النجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو، برصيد 47 هدفا، مسجلا منها 35 هدفًا ، كما صنع 12 هدفًا.

أ ش أ