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استئناف محاكمة 520 متهمًا في أحداث بالمنيا

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استئناف محاكمة 520 متهمًا في أحداث بالمنيا استئناف محاكمة 520 متهمًا في أحداث بالمنيا

أرشيفية

مراسل «ONA»

استأنفت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، نظرمحاكمة 520 متهمًا متورطين فى أحداث عنف وشغب، وإقتحام منشآت عامة، بمحافظة المنيا، عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة.

قال خالد الكومي، المحامي، إن المحكمة سوف تواصل الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين فى 3 قضايا، تتعلق بأعمال عنف واقتحام متحف ومحكمة ملوى، واقتحام وحرق محكمة بنى مزار شمال المحافظة، عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة.

وقد أحال النائب العام المستشار الراحل، هشام بركات، المتهمين إلى القضاء العسكرى، فى شهر مارس من العام الماضى، وشمل أمر الإحالة إنهم أشتركوا فيما بينهم على تخريب منشآت عامة وقضائية، وقاموا بالتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة إلى التظاهر ضد مؤسسات الدولة، والإنتماء إلى جماعة الإخوان المحظوره.

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