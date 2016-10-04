«أوباميانج»: أحلم باللعب لريال مدريد ولو ليوم واحد

اعترف اللاعب «أوباميانج»، نجم فريق بروسيا دورتموند، أن لديه رغبة قوية للعب في صفوف ريال مدريد الإسباني ولو ليوم واحد في مسيرته الكروية، مؤكدًا أن ارتداء قميص الفريق الملكي حلمًا منذ طفولته.

وقال اللاعب الجابوني الدولي – في تصريحات أدلى بها لصحيفة “ليكيب” الفرنسية – “لقد كان حلم طفولتي أن ألعب لصفوف ريال مدريد ولو ليوم واحد ، لقد وعدت جدي العاشق للفريق الملكي باللعب هناك وأكدت له أنني سأحقق حلمي وحلمه وأنني أدرك بكل تأكيد أن الأمر لن يكون سهلاً، ولكن هذا هو الحلم الذي يساورني طيلة عمري”.

ثم أضاف قائلاً “أعتقد أنه كان هناك اهتمام طفيف من جانب نادي ريال مدريد الإسباني بالتوقيع معي هذا الصيف، ولكن الأمور لم تتطور ولم يحدث شيء في النهاية”.

واختتم أوباميانج 27 عامًا، تصريحاته قائلًا “لقد تحدث والدي مع مانشستر سيتي بخصوص انتقالي لصفوفهم، ولكن في النهاية لم يحدث أي شيء من قبل النادي الإنجليزي ولا شيء مؤكد بعد وأنا مستمر مع نادي بروسيا دورتموند وسعيد ومرتاح فيه من جميع النواحي”.

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