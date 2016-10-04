الجهاز الفني للزمالك يطمئن على محمد إبراهيم عقب عودته من ألمانيا

أطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مؤمن سليمان على اللاعب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض بعد عودته من ألمانيا بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به بنادي «شوتجارت».

وأجرى الجهاز الفني اتصالات باللاعب من أجل الاطمئنان على حالته الفنية والبدنية خلال الفترة الحالية وتحديد موعد تواجده في التدريبات الجماعية وبرنامج التأهيل خلال الفترة الحالية.

ويسابق محمد إبراهيم الزمن خلال الفترة الحالية للحاق بمباراة العودة لنهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجاري والتي ستقام على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.