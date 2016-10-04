أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الجهاز الفني للزمالك يطمئن على محمد إبراهيم عقب عودته من ألمانيا

Google+ Print
الجهاز الفني للزمالك يطمئن على محمد إبراهيم عقب عودته من ألمانيا الجهاز الفني للزمالك يطمئن على محمد إبراهيم عقب عودته من ألمانيا

محمد إبراهيم لاعب الزمالك

أطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مؤمن سليمان على اللاعب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض بعد عودته من ألمانيا بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به بنادي «شوتجارت».

وأجرى الجهاز الفني اتصالات باللاعب من أجل الاطمئنان على حالته الفنية والبدنية خلال الفترة الحالية وتحديد موعد تواجده في التدريبات الجماعية وبرنامج التأهيل خلال الفترة الحالية.

ويسابق محمد إبراهيم الزمن خلال الفترة الحالية للحاق بمباراة العودة لنهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجاري والتي ستقام على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا