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البيئة تعمل على تشكيل الجهاز المناعى للإنسان

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البيئة تعمل على تشكيل الجهاز المناعى للإنسان البيئة تعمل على تشكيل الجهاز المناعى للإنسان

> أ ش أ

تناولت دراسة طبية أمريكية – نشرت فى مجلة اتجاهات علم المناعة – العوامل التى تعمل على تشكيل الجهاز المناعى للإنسان.

فقد أظهرت الدراسة أن نوعية الهواء، والغذاء، ومستويات الإجهاد، وأنماط النوم، كلها خيارات لأنماط الحياة لها تأثير قوي مشترك على الاستجابات المناعية ، و يتضح من الطريقة التي سترد بها جيناتنا للبيئة التنوع ليست مبرمجة فقط في جيناتنا.

وشدد الباحثون على أن العدوى على المدى الطويل هي المسؤولة عن معظم الاختلافات الفردية للجهاز المناعى .

وأشارت الأبحاث إلى أن هذه التفاعلات تتغير ببطء لتغير التركيبة الخلوية للجهاز المناعى لتجعله أكثر حساسية ، ليصبح من السهل مهاجمة الفيروسات والتسبب فى الالتهابات .


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