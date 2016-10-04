القبض على تاجر مخدرات بالسويس بحوزته 9 طرب حشيش

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 9 طرب حشيش تزن كيلو جراما، وكان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات تفيد بقيام تاجر مخدرات يدعى " شريف.ا" بالاستعداد لتوزيع كميات من المخدرات.

وبإعداد مباحث مديرية الأمن كمينا للمتهم، تم ضبطه وبحوزته 9 طرب حشيش تزن كيلو جراما من الحشيش كان يستعد لتوزيعها، حرر محضر بالواقعة وتم تحريز المضبوطات وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.