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القبض على تاجر مخدرات بالسويس بحوزته 9 طرب حشيش

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القبض على تاجر مخدرات بالسويس بحوزته 9 طرب حشيش القبض على تاجر مخدرات بالسويس بحوزته 9 طرب حشيش

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2016 11:32 م

>السويس - سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، اليوم الثلاثاء، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 9 طرب حشيش تزن كيلو جراما، وكان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات تفيد بقيام تاجر مخدرات يدعى " شريف.ا" بالاستعداد لتوزيع كميات من المخدرات.

وبإعداد مباحث مديرية الأمن كمينا للمتهم، تم ضبطه وبحوزته 9 طرب حشيش تزن كيلو جراما من الحشيش كان يستعد لتوزيعها، حرر محضر بالواقعة وتم تحريز المضبوطات وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

 


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