حكومة الجزائر تقر خفض الإنفاق 14% في 2017 وتتوقع عجزا 8%

قالت الرئاسة الجزائرية بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء إن الحكومة وافقت على خفض الإنفاق 14% في 2017 بعد خفض بلغ تسعة بالمئة في 2016 ضمن إجراءات للتأقلم مع تراجع أسعار النفط.

وبحسب رويترز أفاد بيان صدر بعد اجتماع ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمناقشة مسودة الميزانية أن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 8% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 15 بالمئة هذا العام.

يقوم مشروع الميزانية على افتراض سعر 50 دولارا لبرميل النفط الخام في الأسواق العالمية. ويسهم النفط والغاز بنسبة 95 بالمئة من إيرادات صادرات الجزائر و60 بالمئة من ميزانية الدولة.

وتتطلب مسودة الميزانية موافقة البرلمان الذي يسيطر عليه مؤيدو بوتفليقة بأغلبية كاسحة.

تضرر الوضع المالي للجزائر بشدة منذ بدأ تراجع أسعار النفط في منتصف 2014 مما أجبر الحكومة على تأجيل مشاريع للبنية التحتية. وما زالت محاولات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط والغاز تتسم بالبطء.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن إجراءات مزمعة في 2017 لتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين الجزائريين.

ويقول المسؤولون إن الحكومة لا تنوي زيادة أسعار البنزين والديزل لكنها ستسن ضرائب جديدة تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة اثنين بالمئة.

ولم يذكر البيان مقترحا قالت مصادر إن الحكومة تدرسه للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء حصص مسيطرة في البنوك الحكومية.

سيكون مثل هذا المقترح تحولا استراتيجيا في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1962. ويشترط القانون احتفاظ الدولة بنسبة 51 % في علاقات الشراكة مع الشركات الأجنبية.