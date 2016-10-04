أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حكومة الجزائر تقر خفض الإنفاق 14% في 2017 وتتوقع عجزا 8%

Google+ Print
حكومة الجزائر تقر خفض الإنفاق 14% في 2017 وتتوقع عجزا 8% حكومة الجزائر تقر خفض الإنفاق 14% في 2017 وتتوقع عجزا 8%

الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة

قالت الرئاسة الجزائرية بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء إن وافقت على خفض الإنفاق 14% في 2017 بعد خفض بلغ تسعة بالمئة في 2016 ضمن إجراءات للتأقلم مع تراجع النفط.

وبحسب رويترز أفاد بيان صدر بعد اجتماع ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمناقشة مسودة الميزانية أن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 8% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 15 بالمئة هذا العام.

يقوم مشروع الميزانية على افتراض سعر 50 دولارا لبرميل النفط الخام في الأسواق العالمية. ويسهم النفط والغاز بنسبة 95 بالمئة من إيرادات صادرات الجزائر و60 بالمئة من ميزانية الدولة.

وتتطلب مسودة الميزانية موافقة البرلمان الذي يسيطر عليه مؤيدو بوتفليقة بأغلبية كاسحة.

تضرر الوضع المالي للجزائر بشدة منذ بدأ تراجع أسعار النفط في منتصف 2014 مما أجبر الحكومة على تأجيل مشاريع للبنية التحتية. وما زالت محاولات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط والغاز تتسم بالبطء.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن إجراءات مزمعة في 2017 لتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين الجزائريين.

ويقول المسؤولون إن الحكومة لا تنوي زيادة أسعار البنزين والديزل لكنها ستسن ضرائب جديدة تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة اثنين بالمئة.

ولم يذكر البيان مقترحا قالت مصادر إن الحكومة تدرسه للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء حصص مسيطرة في البنوك الحكومية.

سيكون مثل هذا المقترح تحولا استراتيجيا في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1962. ويشترط القانون احتفاظ الدولة بنسبة 51 % في علاقات الشراكة مع الشركات الأجنبية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة