السفير السعودى: مليون «تأشيرة عمرة» مجانا للمصريين المعتمرين للمرة الأولى

قال السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إن المملكة لن تحصل على أى أموال من أى حاج أو معتمر يزور المملكة للمرة الأولى، قائلاً :”أعرف أنه فى بعض الشركات وصل باكدج الحج فيها إلى 170 ألف جنيه، وهذه مبالغ فيها للغاية، علماً بأنه على مدار عقود عديدة كانت المملكة العربية السعودية تعطى تأشيرات مجاناً لمصر .

وأضاف قطان، فى تصريحات تليفزيونية، “بالمناسبة.. الغنى والفقير عندما يتقدمون للحصول على تأشيرة للحج أو العمرة للمرة الأولى سوف تكون مجاناً، مضيفا:”وإذا تقدم إلينا مليون مصرى فى العام الجديد لأداء العمرة لأول مرة لن تحصل المملكة العربية السعودية أو السفارة السعودية فى القاهرة على أى رسوم منه على الإطلاق، و إذا حاول الشخص الغنى أن يحصل على تأشيرة لمرة ثانية لو عندك مقدرة مادية ادفع، أما لغير المقتدر على أداء العمرة لماذا يتقدم مرة ثانية، إذا لم يكن لديه المقدرة المالية”.

وأوصح السفير السعودى، أن المملكة تخصص لمصر 80 ألف تأشيرة حج كل عام، مضيفا:” نعمل على أن تكون تأشيرات الحج مرة كل 5 سنوات، وهذا النظام منذ فترة طويلة ولا ضرر من أن يتحمل الحاج 5 سنوات”.