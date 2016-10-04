انفجار سيارة نائب معارض فى عاصمة جورجيا وإصابة 5 من المارة

قالت قناة «روستافي-2» التلفزيونية إن سيارة مشرع معارض في جورجيا انفجرت دون أن يصيبه أذى في العاصمة تفليس يوم الثلاثاء لكن 5 من المارة أصيبوا في الحادث الذي وقع قبل 3 أيام من الانتخابات التشريعية.

وبحس «رويترز» كان النائب جيفي تارجمادجه من الحركة الوطنية المتحدة أكبر أحزاب المعارضة جالسا في المقعد الأمامي بجوار السائق عندما وقع الانفجار.

ونجا السائق أيضا من الإصابة لكن 5 من المارة أصيبوا نقل اثنان منهم إلى المستشفى للعلاج.

ويواجه حزب الحلم الجورجي الحاكم الحركة الوطنية المتحدة التي خسرت انتخابات 2012.

وفي واقعة عنف أخرى مصاحبة للحملة الانتخابية أصيب شخصان بالرصاص يوم الأحد خلال خطاب ألقاه في الهواء الطلق المرشح المستقل وزير الدفاع السابق إيراكلي أوكرواشفيلي في بلدة جوري.