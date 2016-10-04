أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انفجار سيارة نائب معارض فى عاصمة جورجيا وإصابة 5 من المارة

Google+ Print
انفجار سيارة نائب معارض فى عاصمة جورجيا وإصابة 5 من المارة انفجار سيارة نائب معارض فى عاصمة جورجيا وإصابة 5 من المارة

خبير بالطب الشرعي يفحص سيارة مشرع المعارض – رويترز.

قالت قناة «روستافي-2» التلفزيونية إن سيارة مشرع معارض في جورجيا انفجرت دون أن يصيبه أذى في العاصمة تفليس يوم الثلاثاء لكن 5 من المارة أصيبوا في الحادث الذي وقع قبل 3 أيام من الانتخابات التشريعية.

وبحس «رويترز» كان النائب جيفي تارجمادجه من الحركة الوطنية المتحدة أكبر أحزاب المعارضة جالسا في المقعد الأمامي بجوار السائق عندما وقع الانفجار.

ونجا السائق أيضا من الإصابة لكن 5 من المارة أصيبوا نقل اثنان منهم إلى المستشفى للعلاج.

ويواجه حزب الحلم الجورجي الحاكم الحركة الوطنية المتحدة التي خسرت انتخابات 2012.

وفي واقعة عنف أخرى مصاحبة للحملة الانتخابية أصيب شخصان بالرصاص يوم الأحد خلال خطاب ألقاه في الهواء الطلق المرشح المستقل وزير الدفاع السابق إيراكلي أوكرواشفيلي في بلدة جوري.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا