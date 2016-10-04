بالفيديو : ريهام سعيد تكشف سبب سقوط شعرها ...

سمر العشري

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد خلال برنامجها «صبايا الخير» الذي يذاع على قناة «النهار»، عن خصلات الشعر المستعارة التي سقطت من شعرها على الهواء، وأحدثت اللقطات المصورة جلبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تلاحظ «سعيد» حينها سقوط الخصلات على ساقها.

وفي تلك الحلقة قررت «سعيد» سحب خصلات أخرى وتفسير سبب وضعها مثل هذه الخصل في شعرها، كما عبرت عن صدمتها لتداول هذه اللقطة بين الجميع.

وقالت «سعيد»: «افتكرت إن الناس هتتكلم عن فقداننا لـ3 طبيبات مصريات، لكن اتفاجئت أنهم اتكلموا على دي وسابوا الثلاث بنات والحادثة واتكلموا عن الخصلة اللي وقعت من شعر ريهام سعيد، مكنتش أعرف أن دي أهم من 3 أرواح، بصوا أهي واحده ثانيه أهي، إيه رأيكم نقضي الحلقة وإحنا بنشيل خصل في شعري ونتكلكم عن درجة الصبغة، أصلًا هما مش بتوعي وأنا مابحرجش ومابتكسفش أنا واحدة حرة مبحبش أضر شعري فبركب خصل، يارب ما تتكلموا إن مناخيري وقعت الحلقة دي».

شبكةعيونالإخبارية

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