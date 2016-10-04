أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وصول جثة الإخوانى محمد كمال مسئول اللجان النوعية وحارسه لمشرحة زينهم

Google+ Print
وصول جثة الإخوانى محمد كمال مسئول اللجان النوعية وحارسه لمشرحة زينهم وصول جثة الإخوانى محمد كمال مسئول اللجان النوعية وحارسه لمشرحة زينهم

وصلت منذ قليل جثتا محمد كمال عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية، وحارسه الشخصى ياسر شحاتة، أحد قيادات الإخوان، إلى مشرحة زينهم، وذلك لتشريحهما، وبيان ما بهما من إصابات، والوقوف على أسباب الوفاة بعد مقتلهما على يد الأجهزة الأمنية إثر تبادل لإطلاق النار معهما.

 

وقال مصدر طبى من داخل مشرحة زينهم، إن مصلحة الطب الشرعى استقبل الجثتين وسيتم تشريحهما وبيان أسباب الوفاة، من خلال الصفة التشريحية للجثتين وإعداد تقرير بشأنهما لإرساله للنيابة العامة.

 

وكانت النيابة العامة صرحت بدفن جثمان القيادى الإخوانى محمد كمال، الذى لقى مصرعه وحارسه ياسر شحاتة أمس، فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء محاولة القبض عليه.

 

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت معلومات بتواجد محمد كمال العقل المدبر للعمليات الإرهابية داخل حاليًا فى إحدى العقارات بمنطقة البساتين، وأثناء محاولة القبض عليه أطلق النار على قوات الشرطة، مما دفعهم إلى تبادل النار معه، مما أدى إلى مقتله بالإضافة إلى حارسه الشخصى وتم نقل الجثتين للمشرحة.

 

وكشفت التحقيقات أن "كمال" دبر معظم الحوادث الإرهابية الأخيرة التى شهدتها البلاد، وكان مطلوبًا فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، والعقيد وائل طاحون بالأمن العام، واستهداف الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، كما دبر تنفيذ حادث استهداف المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد بالتجمع الأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»