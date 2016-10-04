الصحة تعلن إجراء مسح للكشف عن فيرس سى لـ10ملايين شخص بـ27 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء مسح قومى، للكشف عن فيرس سى، يشمل 10 مليون شخص فى 6 فئات ب 27 محافظة بالجمهورية.

أكد الدكتور قدرى السعيد المدير التنفيذى للجنة القومية للفيروسات الكبدية، أن قوائم انتظار العلاج بلغت خلال الفترة الأخيرة 350 ألف مريض، ونجحنا فى إنهائها، وحاليا تم اعتماد شهادة الشفاء من فيرس سى محليا، والاعتماد على أن يكون تحليل بى سى أر، دليل وجود فيرس سى من عدمه.

ومن جانبه، قال الدكتور يحيى الشاذلى المستشار العلمى للجنة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، خلال احتفالية وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، إن عدد وحدات علاج الفيروسات الكبدية 153 وحدة، منهم 101 منفذ تأمين صحى، و52 نفقة دولة، ويتم إصدار من 60 إلى 80 ألف قرار للعلاج يوميا لمرضى فيرس سى.

وأوضح يحيى الشاذلى، أن كورس العلاج لفيرس سى يكلف 1527 جنيها، مشيرا إلى أن صندوق “تحيا مصر” مول علاج 180 ألف مريض، لافتا إلى أن الصندوق سيمول المسح الخاص بالكشف عن فيرس سى بين طلبة الجامعات، مؤكدا أن معدل الشفاء بالأدوية المصرية بلغ 96%، أنه تم علاج 836 ألف مريض، وعالجت وزارة الصحة 240 ألف مريض تأمين صحى، و471 ألف على نفقة دولة، وبعد استخدام الدواء المصرى 524 ألف، أن تكلفة علاج فيرس سى، بلغت حتى الآن 2.8 مليار جنيه.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن معدل انتشار فيرس سى بلغ 4.4% وكانت أعلى المحافظات انتشارا بفيرس سى المنوفية بنسبة 7.3%، وبعدها المنيا بنسبة 6.1%، وأقل المحافظات البحر الأحمر والوادى الجديد.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إلى أن عدد المصريين المصابين بفيرس سى 5 ملايين شخص، والمصابون بفيرس بى 800 ألف مريض وبنهاية ديسمبر المقبل، سنعمم تطبيق حصول الأمهات على الجرعة الصفرية للوقاية من فيرس بى، لافتا إلى 15% من الحقن فى مصر ذاتية التدمير، وأن 6 فئات سيخضعون للفحص للكشف عن فيرس سى منهم المرضى بالأقسام الداخلية بالمستشفيات وطلاب الجامعات ونزلاء السجون والعاملين بالهيئات الحكومية والمترددين على بنوك الدم والمعامل المركزية.

فيما تغيب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن الاحتفالية، وحضر عدد من الوزراء فى مقدمتهم وزراء الهجرة والثقافة والصحة، وممثلين عن مشيخة الأزهر ومدير منظمة الصحة العالمية، ورئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية.

وتم عرض فيلم تسجيلى يستعرض إنجازات وزارة الصحة فى مجال علاج مرضى فيرس سى، وآلياتها فى تخفيض سعر كورس السوفالدى مع الدكلانزا 1527 جنيها وعلاج أكثر من 850 ألف مريض مصاب بالفيرس بالأدوية الجديدة.