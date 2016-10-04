إجلاء المئات من منازلهم بسبب حريق غابات فى كولورادو الأمريكية

قال مسؤولون فى ولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مئات الأشخاص أجبروا على الفرار من حريق غابات يهدد بلدة فى جنوب الولاية دمر سبعة مبان ودفع السلطات إلى إصدار أمر بالإخلاء.

وبحسب “رويترز”، أتى الحريق الذى اندلع يوم الاثنين على مقربة من طريق سريع يؤدى إلى وسط بلدة بيولاه على حوالى 3000 فدان. وقالت جايل بيريز المتحدثة باسم فريق من عدة وكالات تشارك فى إخماد الحريق إن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من عزله حتى الآن.

وما زالت السلطات تحقق اليوم الثلاثاء فى أسباب اندلاع الحريق. وقالت بيريز إن السلطات أصدرت أوامر إخلاء لنحو 1950 شخصا داخل وحول بيولاه.

وأوضحت بيريز أن الرياح القوية منعت مسؤولى الإطفاء من الاستعانة بالطائرات لإلقاء المياه على الحريق. وأعرب المسؤولون عن أملهم فى أن تخف سرعة الرياح اليوم الثلاثاء كى تبدأ هذه العملية.

وأضافت فى مقابلة عبر الهاتف: “نأمل أن نتمكن من السيطرة عليه بحلول الصباح (بالتوقيت المحلي) وإخماده قبل أن تستعيد الرياح نشاطها فى فترة ما بعد الظهر.” وقال المسؤولون إن الحريق دمر سبعة مبان على مشارف بيولاه.