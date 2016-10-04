ضبط عاطلين بحوزتهما 750 جرام حشيش و60 قرص ترامادول قبل ترويجها بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش منطقة سوهاج" منذ قليل "وبإشراف اللواء أحمد عمر مدير الإدارة واللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر العادلى رئيس منطقة وسط الصعيد لمكافحة المخدرات من إلقاء القبض على مدير صيدلية لقيامه بترويج الأقراص المخدرة حيث تم ضبطه وبحوزته 3500 قرص من مخدر الترامادول ومبلغ مالى حوالى 31 ألف و800 جنيه مصرى.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء سعيد رمضان مساعد المنطقة الجنوبية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام عاطلين بناحية مركز المراغة شمال محافظة سوهاج بالاتجار فى كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والحشيش وتوزيعها على العملاء.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات حيث تمكن الرائد أحمد حفنى المشنب والقوة له المرافقة بالاشتراك مع النقيب مصطفى الشندويلى من ضبط كريم . أ .ز 18عاما، عاطل، ويقيم ببندر المراغة وصلاح . ص . ب 20 عاما، عاطل، ويقيم بناحية قرية الضياع دائرة المركز وبحوزتهما 750 جراما من مخدر الحشيش و650 قرصا من مخدر الترامادول ومبلغ مالى 4550 جنيها من متحصلات البيع، وتم ضبط رخامة ملوثة بمخدر الحشيش، وسكين ذات نصل حديد ملوثة بمنفس المخدر ومقص و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والأدوات الموجودة خاصة بعملية التقطيع والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4296 إدارى مركز المراغة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.