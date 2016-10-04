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روسيا تمنع البناء بالقرب من مواقع التراث الثقافي

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روسيا تمنع البناء بالقرب من مواقع التراث الثقافي روسيا تمنع البناء بالقرب من مواقع التراث الثقافي

أرشيفية

قالت وسائل الإعلام الروسية إن قوانين حماية مواقع التراث الثقافي في البلاد قد تدخل حيز التنفيذ قريبا.

ونقلت وكالة تاس عن «كونستانتين ميخائيلوف»، عضو مجلس الرئاسة للثقافة والفن في روسيا أن تغيرات ستطرأ على القانون الفدرالي بشأن حماية مناطق التراث الثقافي، مما سيؤدي لاستخدام آليات مبسطة لإنشاء مناطق لحمايتها من إقامة أبنية بجوارها.

وبحسب ميخائيلوف، فإن دخول القانون المذكور حيز التنفيذ سيشجع السلطات على إنشاء مناطق عازلة بالقرب من مواقع التراث الثقافي. ونوه المسؤول إلى أن 80% من تلك المواقع التراثية على الأراضي الروسية تقع ضمن مناطق حماية.

ووفقا لميخائيلوف فإن منطقة الحماية قد تتراوح بين 100 و 200 متر حول مواقع التراث الثقافي الموجودة في القرى أو المناطق المأهولة بالسكان، وقد تتراوح هذه المسافة بين 150 إلى 250 مترا في مناطق أخرى، أما المناطق التي لا توجد فيها حدود واضحة حول مواقع التراث الثقافي فقد تصل المسافة فيها إلى 200 او 300 متر.

وأشار ميخائيلوف إلى أن القانون الجديد سينطبق على جميع المشاريع الجديدة، كما ستدخل شروطه ضمن شروط رخص بناء تلك المشاريع التي ستستحدث قرب مواقع التراث الثقافي، بالإضافة إلى أنه ستتم دراسة الشروط بالنسبة لكل منطقة في روسيا على حدة وفقا لدراسات تاريخية دقيقة.

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