خبير اقتصادى: طارق عامر يعاني من عشوائية في الفكر والقرارات

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الإقتصادية إن تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الجنيه فى عطاء الدولار، جاء كرغبة من محافظ البنك المركزي ليظهر وكأنه الوحيد متخذ القرار، علي الرغم من تصريحاته الأسبوع الماضي فى أحد الجرائد القومية والتي تسببت فى خلق حالة عامة لدي المواطنين بأن خطوة تخفيض الجنيه أو تعويمه أصبحت وشيكة.

وأضاف عبده، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن طارق عامر محافظ البنك المركزي كان من المتوقع عدم اتخاذه هذا القرار بناء على حالتين، الأولي وهي انتظار اجتماعات صندوق النقد الدولي أيام 7 و8 و9 أكتوبر الجاري، أما الثانية وهي وجود زيادة فى الإحتياطي النقدي، وهما عاملين لم يتحققا، فيما أدت هذه التصريحات إلى رفع سعر الدولار فى السوق السوداء ليصل لنحو 14 جنيهاً.

وأكد عبده، أن محافظ البنك المركزي يفتقد الرؤية والفكر وخبراته قليلة فى القطاع المصرفي والمالي، مدللًا علي العشوائية التي تدار بها القرارات والتراجع فيها لاسيما السماح للمستوردين والمصدرين ورجال الأعمال بزيادة إيداعاتهم فى البنوك.