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افتتاح فرع «بنك مصر» ببني سويف بعد تطويره

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افتتاح فرع «بنك مصر» ببني سويف بعد تطويره افتتاح فرع «بنك مصر» ببني سويف بعد تطويره

البنك المصرى

افتتح المحاسب عادل عبد اللطيف علي مدير عام منطقة فروع شمال الصعيد ببنك ، نيابة عن محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و أحمد محي الدين أبو العز، وعاكف مغربي نائبا رئيس مجلس الإدارة عادل فوزي رئيس قطاع المناطق والفروع الرئيسية، والمهندس طارق علي رئيس جهاز الشؤن الإدارية والهندسية، وبحضور أحمد محمد نعمان مدير عام فرع بنك مصر ببني سويف، المقر الرئيسي للبنك بمدينة بني سويف بعد تطويره وتجديده ليفوق البنوك المحلية والإستثمارية علي مستوي صعيد مصر.

و قال عبد اللطيف مدير عام منطقة فروع شمال الصعيد، يعد هذا الفرع حلقة فى سلسلة الفروع المتميزة للبنك، والتى تصل إلى العميل فى كافة أنحاء الجمهورية عبر أكثر من 500 فرع.

وأضاف، زود البنك فرع بني سويف بكافة التجهيزات الحديثة، لضمان مستوى خدمة متميز وتوفير الوقت للعميل، الذى يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة أمامه من خلال تعميم نظام الربط الإلكترونى بين كافة فروع البنك، هذا إلى جانب وجود عدد من ماكينات الصراف الآلى والتى تمكن العميل من السحب والايداع وتغيير العملة وغيرها من الخدمات التى تقدمها آلات الـATM.

وينفذ البنك خطة الدولة في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تنفيذ مبادرة الرئيس في “مشروعك” مع المحليات وذلك لتقديم الخدمة المصرفية والوصول للتنمية المستدامة بكافة ربوع الوطن بما يعود بالنفع علي الإقتصاد المصري.

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