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وزير التخطيط يوجه الشكر لـخالد حنفي لنجاحه فى تطبيق منظومة الخبز

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وزير التخطيط يوجه الشكر لـخالد حنفي لنجاحه فى تطبيق منظومة الخبز وزير التخطيط يوجه الشكر لـخالد حنفي لنجاحه فى تطبيق منظومة الخبز

خالد حنفي، وزير السابق – أرشيفية

وجه الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الثلاثاء، الشكر لوزير التموين المستقيل خالد حنفى، بسبب نجاحه فى تطبيق منظومة الخبز وفارق النقاط، قائلا: “يجب توجيه الشكر للوزير السابق خالد حنفى على منظومة فارق نقاط السلع، والتى نجحت فى ضم 25 ألف بقال تموين من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى”.

وأضاف العربى، ردًا على سؤال أحد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، حول جهود الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمى، أن الاقتصاد غير الرسمى ساند الدولة بعد ثورة يناير، وكل الدول بها غير رسمى، إلا أن مشكلته فى توسع حجمه، مشيرا إلى أن الدولة تحاول من خلال مشروعات البيانات القومية والكروت الذكية فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، مثل منظومة التموين ومنظومة كارت الفلاح.

وحول اقتراض لنحو 30 مليار دولار خلال آخر 3 سنوات، أوضح العربى، أن الدولة مطالبة بالعمل والإنتاج من أجل خفض عجز الموازنة، والذى يدفعنا إلى الاقتراض من الخارج، فى ظل ارتفاع الدين المحلى لنحو 100%، مشيرا إلى أن ميزة قرض صندوق النقد هى ربطه بإجراء إصلاح اقتصادى، وتحسين مناخ الاستثمار، والسياحة ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية.

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أونا

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