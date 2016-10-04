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العرابي: «جاستا» سلاح نووي جديد لم يستخدم بعد‎

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العرابي: «جاستا» سلاح نووي جديد لم يستخدم بعد‎ العرابي: «جاستا» سلاح نووي جديد لم يستخدم بعد‎

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير محمد العرابي

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير محمد العرابي، إن مبادرة مواجهة قانون جاستا الأمريكي شعبية مصرية عربية، مشددا على أن “جاستا” سلاح نووي جديد لم يستعمل بعد.

وأضاف العرابي خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن قانون جاستا سيحدث خللا كبيرا فى قواعد العلاقات الدولية، مشددا على أن تداعيات القانون الأمريكي تدفع بعض لدول لسن قوانين مضادة، مردفا أمريكا وقعت فى فخ كبير بسبب هذا المشروع.

وطالب العرابي، الشارع المصري بالتحرك لمواجهة القانون وتشجيع العالم العربي أيضا، موضحا أن القانون مجلس النواب يدرس الخيارات القانونية للتحرك من اجل مواجهة القانون دوليا.

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