اللجنة الدستورية: «النواب» يستعد لمحاسبة نائب كشف العذرية‎

قالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات البرلماني المصري إلهامي عجينة تخطت الحدود، مشيرة إلى أن اللائحة البرلمانية تضم تفاوت فى الجزاءات التي يمكن أن توقع علي النائب، تبدأ بتوجيه اللوم وتنتهي بإسقاط العضوية.

وأضاف ناشد، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك رفضًا كبيرًا من المجلس تجاه التصريحات الخاصة به، لاسيما التصريح الأخير الخاص بكشوف العذرية للبنات الرغبات بدخول الجامعة، وهي تصريحات ترتبط بالأسرة المصرية المعروف عنها الأخلاق والتربية السلمية، والقيم الدينية، معربة عن توقعاتها بإسقاط العضوية الخاصة بعجينة.

وأكدت ناشد، أن تصريحات عجينة تكررت، وتكشف أن النائب لديه نوايا غير طيبة، لافتة إلى أن تلك التصريحات جاءت فى اتجاه واحد فهنا فى الأمر تعدى كونه ذلة لسان أو خيانة للتعبير، مشددة علي أن تلك التصريحات أساءت للمجلس بالكامل، موضحة أن لجنة القيم ستشكل فى غضون 3 أسابيع ، ومن ثم سيتم إحالة النائب لها.