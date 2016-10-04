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سمير غطاس: وقف بث جلسات النواب قضية سياسية بالأساس

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سمير غطاس: وقف بث جلسات النواب قضية سياسية بالأساس سمير غطاس: وقف بث جلسات النواب قضية سياسية بالأساس

سمير غطاس – أرشيفية

 

قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، الدكتور سمير غطاس، إنه لاتعليق على أحكام القضاء بشأن قرار مفوضى الدولة بمنع بث جلسات النواب علي الهواء، مشيرًا إلى أنه هذه القضية فى الأساس سياسية بالدرجة الأولى وليست قضائية.

وأضاف غطاس، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة ” الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن المادة 52 من الدستور قررت أن اجتماعات مجلس النواب علنية، واختلفت التفسيرات حول الأمر، ومنها أن كلمة علنية لا تعني بالضرورة إذاعتها مباشرة، وهذا مخالف لكل الأعراف.

وأوضح غطاس، أن النية كانت مبيتة قبل تشكيل المجلس، لافتاً إلى أن المجلس لايضره إذاعة الجلسات علي الهواء، مشددًا علي أن الملاحظة التي تداولتها هو استعراض بعض النواب عبر البث أمام الكاميرات، مؤكدًا أن لا وصاية علي النواب أو الشعب، ومن يستعرض سيحكم الشعب عليه.

وأعرب غطاس، عن تأييده لإذاعة الجلسات البرلمانية علي الهواء من أجل أن يتعرف الشعب على آراء النواب، مؤكداً أن الأصوات المؤيدة لاذاعة الجلسات لا تتجاوز من 5 إلى 10%.

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