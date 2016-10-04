بالفيديو : جابر القرموطي يسخر من تعامل التعليم مع سارة سمير بـ"زغرودة " على الهواء ...

سمر العشري

سخر الإعلامي جابر القرموطي، من تهاون وزارة التربية والتعليم في إجراء امتحانات الثانوية العامة لبطلة مصر في رفع الأثقال، سارة سمير ، قائلًا: «إحنا أكثر شعب زياط، وبنحب الهيصة على الفاضي».

وأطلق «القرموطي» خلال برنامجه «مانشيت القرموطي» المذاع على فضائية «العاصمة 2»، مساء اليوم الثلاثاء، زغرودة على الهواء ساخرًا من تباطؤ وزارة التعليم في وضع حل لدخول سارة سمير امتحانات الثانوية العامة.

وأشار القرموطي، إلى أنه سيتصل بوزير الرياضة، ويعلم منه السبب في تأخر حصول البطلة على المكافأة.

شبكةعيونالإخبارية

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