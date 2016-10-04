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استغاثات المواطنين بـ"على هوى مصر " تكذب "التعليم" حول تسليم الكتب

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استغاثات المواطنين بـ"على هوى مصر " تكذب "التعليم" حول تسليم الكتب استغاثات المواطنين بـ"على هوى مصر " تكذب "التعليم" حول تسليم الكتب

>كتب إبراهيم حسان

فند عدد من المواطنين عبر المداخلات الهاتفية لبرنامج "على هوى " الذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، على فضائية النهار one، كذب المسئولين بوزارة التربية والتعليم الذى أكدوا مرارًا وتكرارًا على تسليم جميع الكتب الدراسية للطلاب فى مختلف المراحلة التعليمية قبل بدء العام الدراسى.

 

واستغاث المواطنون، عبر الاتصالات الهاتفية للبرنامج، وطالبوا بضرورة تسليم الكتب الدراسية لأبنائهم، نظرا لدخول امتحانات "الميديترم" خلال أيام، حيث أجمعوا فى مناشداتهم بقولهم:"أولادنا هيخشوا الامتحانات إزاى ومفيش كتب الوزارة".

 

من جانبه، طالب الكاتب الصحفى خالد صلاح، بمحاكمة المسئولين عن عدم توصيل الكتب الدراسية للطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، بتهمة نشر الإحباط داخل الدولة، كما يحاكم بها تنظيم الإخوان الإرهابى.

 


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