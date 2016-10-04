بالصور.. ضبط 8 أجولة بانجو و20 طربة حشيش و3 أسلحة آلية بمركب صيد بالقليوبية

تمكنت شرطة المسطحات المائية بالقليوبية، من ضبط كمية من الحشيش المخدر والبانجو وأقراص الترامادول و3 أسلحة آلية و270 طلقة، ومبلغ نقدى 80 ألف جنيها، داخل أحد المراكب بقرية كفر شكر.

وتلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم سعيد عبد السلام بقسم شرطة المسطحات المائية، يفيد قيامه بضبط " 8 شكائر مخدر البانجو و20 فرش حشيش و20 كرتونة أقراص مخدرة " ترامادول " و3 بنادق آلية و270 طلقة، ومبلغ نقدي 80 ألف جنيها و4 تليفونات محمولة، داخل أحد المراكب بقرية كفر شكر، وتبين هروب المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، أمر شريف شحاتة وكيل أول نيابة مركز كفر شكر، بسرعة ضبط المتهمين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، برئاسة أحمد الميهى مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية.

الحشيش المخدر والأقراص المضبوطة بالمركب

أجولة البانجو والحشيش المضبوط

جانب من المضبوطات