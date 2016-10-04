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النفط يتراجع بعد أعلى مستوى في 4 أشهر بفعل ارتفاع الدولار

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النفط يتراجع بعد أعلى مستوى في 4 أشهر بفعل ارتفاع الدولار النفط يتراجع بعد أعلى مستوى في 4 أشهر بفعل ارتفاع الدولار

أرشيفية

أغلق النفط على انخفاض طفيف إثر معاملات متقلبة يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وتوقع زيادة مخزونات الخام الأمريكية مما ألقى بظلاله على التفاؤل بتخفيضات إنتاج أوبك المزمعة التي رفعت برنت إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر.

وتأثر النفط أيضا بانخفاض الأسهم الأمريكية.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت على انخفاض قدره سنتان عند 50.87 دولار للبرميل بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 51.37 دولار وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من يونيو حزيران.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا 12 سنتا عند 48.69 دولار. كانت ذروة الجلسة 49.13 دولار وهي أعلى سعر منذ الخامس من يوليو.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 13 يوما بفعل المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع الفائدة بحلول ديسمبر. وأثر ذلك سلبا على أسعار الخام والسلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن تكون مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي بعد تراجع غير متوقع لأربعة أسابيع.

 

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