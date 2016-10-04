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وزير الصحة الإيراني يغادر القاهرة متوجهًا إلى إسطنبول

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وزير الصحة الإيراني يغادر القاهرة متوجهًا إلى إسطنبول وزير الصحة الإيراني يغادر القاهرة متوجهًا إلى إسطنبول

وزير الصحة الإيراني حسن هاشمي

غادر مطار القاهرة الدولي علي حسن هاشمي وزير الصحة الإيراني، متوجهًا إلي تركيا، بعد زيارة لمصر شارك خلالها فى فعاليات الدورة الـ 63 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية التي بدأت الساعات الماضية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن وزير الصحة الإيراني أنهي إجراءات السفر من استراحة كبار الزوار، للسفر على متن الخطوط التركية والمتجهة إلى إسطنبول.

وشارك في الدورة وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى للبلدان الـ 22 لإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، كما يحضرها العديد من شركاء منظمة الصحة العالمية في المجال الصحي.

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