وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديري اإدارات التعليمية لوضع تعليمات شئون الطلبة

اجتمع الشناوي عبد الصمد عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمديري إدارات شئون الطلاب والامتحانات بالمديرية والإدارات التعليمية، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الخدمات، ومدير عام التعليم العام ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، للتنسيق بين مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية ومديري شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية العشر، لوضع تعليمات موحدة لشئون الطلبة والامتحانات تعلق بجميع إدارات شئون الطلبة بالمديرية والإدارات التعليمية، وتنشر على جميع الصفحات الالكترونية التابعة للمديرية والإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة أنه يتم استخراج بيانات النجاح من الإدارات التعليمية بداية من عام 2010 وما بعده ، ويتم تجميع طلبات استخراج بيانات النجاح قبل 2010 بشئون الطلبة بالإدارة وترسل للمديرية عن طريق مندوب الإدارة ولا يتم توجيه المواطن إلى المديرية لأي سبب من الأسباب.

وأوصى وكيل الوزارة، بأن يتم عقد لقاء دوري كل خمسة عشر يوماً بين مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية ومديري شئون الطلبة بالإدارات لبحث المشكلات ووضع الحلول لها، وأن يقوم مدير عام الإدارة التعليمية بتلبية احتياجات شئون الطلبة ومتابعة تنفيذ أعمالهم وفى حال الاحتياج لأشياء أعلى من إمكانيات الإدارة يتم مخاطبة شئون الطلبة بالمديرية للعرض على السيد وكيل الوزارة لتدبير تلك الاحتياجات.

كما أوصى بحل جميع مشكلات أولياء الأمور داخل الإدارة مالم تكن خارج نطاق ومسئولية الإدارة ويستوجب الحل اللجوء للمديرية ويتم ذلك عن طريق مدير الإدارة شخصي.

وكلف الشناوي، سهام رزق، مدير عام الإدارة التعليمية ببسيون، بإهداء شهادة شكر وتقدير لكل من ساهم بالجهد والمال في استكمال أعمال الصيانة الشاملة بمدرسة الفريق سعد الدين الشاذلي الابتدائية بشبراتنا ببسيون، والتي ترجع ظروف توقف أعمال الصيانة بها إلى النصف الثاني من العام الدراسي 2015/2016 ، وتضافرت جهود مدير الإدارة ببسيون ، ورئيس مجلس المدينة، والمشاركة المجتمعية لإنجاز المدرسة وتدارك الموقف حفاظاً على مصلحة الطلاب بالمدرسة، وتم استكمال أعمال السباكة والكهرباء بالمشاركة المجتمعية حتى بلغت جملة المصروفات 18.000 ألف جنيه.

وأوصى وكيل الوزارة، بمنح شهادة تقدير لجمعية المسلماني، والتي شاركت بمبلغ 50.000 ألف جنيه لمساعدة الأطفال الفقراء والغير قادرين على سداد المصروفات بذات المدرسة.