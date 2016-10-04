فيديو..«نور»لـ«القرموطى»: القاهرة والناس ليست للبيع ونرحب بالشراكة وأحب «السيسى»

أكد الإعلامي جابر القرموطي من خلال برنامجه “مانشيت” على قناة” العاصمة” أن الإعلامي طارق نور مالك فضائية” القاهرة والناس” نفي تمامًا ما تردد حول بيع القناتين وأنه يرحب بالشراكة في حالة وجود من يضيف لهما.

وأشار القرموطي، أن الدليل على ذلك أن نور تلقى 3 عروض للمشاركة في فضائية “القاهرة والناس” أحدهما خارجي لكنه لم يري حتي الآن من له بصيرة، وفهم أن هذه المهنة ‘صنعة’ بجانب الإمكانيات المادية التي تشتري المحتوي، و لأن هناك معايير لقبول الشراكة أهمها الإضافة الفكرية والإبداعية التي تضيف للقناتين أما المال فهو لا يعنيه على الإطلاق.

وأضاف القرموطي، أن طارق نور أكد على فكرة أن الإعلام صناعة إبداعية، تنطبق عليه شروط الصناعة الجيدة المصاحبة للإبداع المختلفة والدليل، هو أن نور لديه القدرة على صنع أي منتج فني وإعلامي برامجي بما يعادل ٣٠ % من قيمته المتداولة.

وشدد طارق نور، على أنه رغم ملكيته لـ القاهرة والناس إلا أنه لا يتدخل نهائيا في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على “القاهرة والناس”، وهو ما ينطبق تمامًا على الإعلامي إبراهيم عيسى، وأن تدخله فقط للتنبيه بأن مؤشر البرنامج في صعود أو في هبوط من أجل التقييم الايجابي فقط.

وحرص القرموطي، على ذكر ما قال له طارق نور بصراحة واضحة إنه “يكن الولاء للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه بكل بساطة رجل من الطراز الرفيع، وأنه لن يكون إلا شاكرًا له طوال حياته”.

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