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مقتل قائد جيش جمهورية إفريقيا الوسطى إثر هجوم بالعاصمة بانجوي

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مقتل قائد جيش جمهورية إفريقيا الوسطى إثر هجوم بالعاصمة بانجوي مقتل قائد جيش جمهورية إفريقيا الوسطى إثر هجوم بالعاصمة بانجوي

هجوم مسلح _ أرشيفية

لقى قائد القوات المسلحة فى جمهورية إفريقيا الوسطى مارسيل مومبيكا، مصرعه بينما أصيب نجله فى هجوم فى العاصمة بانجوي.

ونقلت قناة “إيه بى سى” ، اليوم الثلاثاء، أن مومبيكا أصيب بطلقتين فى سيارته حسبما ذكرت كيفين مومبيكا.

وكانت المقاطعة زارها بابا الفاتيكان فرانسيس العام الماضى فى جهد للمساعدة فى تعزيز السلام بدولة هزتها أعمال العنف المتزايدة بين المسيحيين والمسلمين.

وقالت كيفين: “انطلقت النار لتصنع حالة من الفوضى فى المنطقة، هربت من المنطقة كالبقية، توقف شاب وقال لى أن أخى الكبير قتله المسلمون”.

وكان أبن مارسيل مومبيكا البالغ من العمر 14 عاما فى السيارة معه وأطلقت عليه النار ولكنه يخضع للعلاج الأن. وأدانت الأمم المتحدة الحادث وقالت إنها ستساعد على التحقيق.

أ ش أ

 

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