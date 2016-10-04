محمد بن زايد يستقبل وزير صناعة الدفاع الأسترالي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في المعمورة بأبوظبي معالي كريستوفر باين وزير صناعة الدفاع الأسترالي الذي يقوم بزيارة للبلاد حاليا.

ورحب سموه بالوزير الأسترالي وبحث معه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومتينة.

ونقل معالي كريستوفر باين في بداية اللقاء تحيات معالي مالكوم تيرنبول رئيس الوزراء الأسترالي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته ولشعب لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والتطور.

من جانبه حمل صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وزير صناعة الدفاع الأسترالي نقل تحياته لرئيس الوزراء الأسترالي وتمنياته لأستراليا وشعبها الصديق مزيدا من الرخاء والتقدم والتطور.

وتم خلال اللقاء استعرض أوجه التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بينهما.

وأكدا الجانبان خلال اللقاء حرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانيات المشتركة في كافة المجالات وخاصة الصناعات العسكرية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين من أجل تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين دولة الإمارات وأستراليا والتي تشهد تطورا مضطردا وأهمية التنسيق والتشاور بينهما لتفعيل جوانب التعاون في مختلف القطاعات.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوزير الأسترالي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة ارثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة وعدد من المسؤولين الأستراليين.