الخارجية الأمريكية: ندرس خيارات دبلوماسية وعسكرية وخيارات أخرى بشأن سوريا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تبحث خيارات متعددة الأطراف وأحادية للتعامل مع الحرب في سوريا بما في ذلك الخيارات الدبلوماسية والعسكرية والمخابراتية والاقتصادية.

وبحسب رويترز ذكر المتحدث باسم الوزارة مارك تونر أنه في أعقاب انهيار المسعى الروسي الأمريكي لتحقيق وقف لإطلاق النار في سوريا فإن الولايات المتحدة “تبحث مجموعة من الخيارات” إما بالعمل مع الدول الأخرى أو بمفردها.

وقال “دائما.. ما ندرس خيارات أحادية عند النظر إلى وضع مثل سوريا. لكننا ..نبحث أيضا كيف يمكننا التأثير والعمل مع الأعضاء الآخرين في المجموعة الدولية لدعم سوريا.”