وزير خارجية اليمن يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفرنسى الجديد

تسلم عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير كريستيان تيستوت، السفير الفرنسى الجديد لدى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن وزير الخارجية اطلع السفير الجديد على تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، مؤكدًا أن الحكومة تمد يدها دائما للسلام القائم على المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة بالشأن اليمنى ومنها القرار 2216.

من جانبه، أكد السفير الفرنسى دعم حكومة بلاده للشرعية فى اليمن .. مؤكدا انه سيقدم كل ما بوسعه فى دعم الشرعية فى اليمن وإيجاد حل سلمى ودائم.

يذكر أن السفير الجديد كريستيان تيستوت يخلف السفير السابق جان مارك جروجران الذى انتهت فترة عمله باليمن.

أ ش أ