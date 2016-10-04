أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير خارجية اليمن يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفرنسى الجديد

Google+ Print
وزير خارجية اليمن يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفرنسى الجديد وزير خارجية اليمن يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الفرنسى الجديد

وزير خارجية اليمن المخلافى – أرشيفية

تسلم عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفير كريستيان تيستوت، السفير الفرنسى الجديد لدى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن وزير الخارجية اطلع السفير الجديد على تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، مؤكدًا أن تمد يدها دائما للسلام القائم على المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة بالشأن اليمنى ومنها القرار 2216.

من جانبه، أكد السفير الفرنسى دعم حكومة بلاده للشرعية فى اليمن .. مؤكدا انه سيقدم كل ما بوسعه فى دعم الشرعية فى اليمن وإيجاد حل سلمى ودائم.

يذكر أن السفير الجديد كريستيان تيستوت يخلف السفير السابق جان مارك جروجران الذى انتهت فترة عمله باليمن.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل